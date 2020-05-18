MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 55 tarihi çeşmeden içme suyu akacak
ABONE OL
18.05.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

55 tarihi çeşmeden içme suyu akacak

İstanbul Sultanahmet’teki tarihi 3. Ahmet Çeşmesi’nden yıllar sonra yeniden su akmaya başladı.

55 tarihi çeşmeden içme suyu akacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Ahmet Çeşmesi gibi 55 tarihi çeşmeyi yeniden su akar hal getireceklerini söyledi. İmamoğlu, İstanbul’un tarihi çeşmelerinin restore edildiğini belirterek, 55 çeşmeden tekrar su akacağını duyurdu. 

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Mayıs'ta (bugün) borsalar açık mı, kapalı mı? Borsa kaçta açılıyor?

18 Mayıs'ta (bugün) borsalar açık mı, kapalı mı? Borsa kaçta açılıyor?

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Koronavirüs maratonu

Koronavirüs maratonu

Sıradaki Haber