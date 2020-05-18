18.05.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet
55 tarihi çeşmeden içme suyu akacak
İstanbul Sultanahmet’teki tarihi 3. Ahmet Çeşmesi’nden yıllar sonra yeniden su akmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Ahmet Çeşmesi gibi 55 tarihi çeşmeyi yeniden su akar hal getireceklerini söyledi. İmamoğlu, İstanbul’un tarihi çeşmelerinin restore edildiğini belirterek, 55 çeşmeden tekrar su akacağını duyurdu.
Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.