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24.08.2020 - 09:57 | | İHA

57 yıl önce trafik kazasında ölen şoförün anlam dolu mezarı!

Sinop'un Dikmen ilçesinde 57 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi, trafik kazalarına dikkat çekmek için öldüğü yere gömüldü.

57 yıl önce trafik kazasında ölen şoförün anlam dolu mezarı!

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı bir kırsal mahallede çalıştığı öğrenilen ve soyadı bilinmeyen Veli adlı kişi, bundan 57 yıl önce işi için Sinop'a giderken Kanlıçay köyü yeni ismiyle Güzelceçay köyü yakınlarında kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada ölen Veli adlı kişinin cenazesini almaya kimse gelmeyince, köy sakinleri trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla cenazeyi kaza yaptığı yerin yol kenarına gömdü. Mezar taşı üzerine köy sakinleri tarafından “Şehit şoför ruhun şad olsun, mezarın nurla dolsun” yazıldı.

İstanbul’da magandaların “makas” terörü kameradaİstanbul'un çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 7 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.
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