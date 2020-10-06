MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var?
ABONE OL
06.10.2020 - 09:33 |

6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var?

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri için mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler arasında yine onlarca seçenek yer alıyor. Bugün BİM'de satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında son dönemde en çok fiyat artışı yaşanan ürünlerden biri olan Ayçiçcek Yağı yer alıyor. Torku Altınekin 5 Lt Sıvı Ayçiçek Yağı 46,90 TL'den mağazalarda satışa sunuldu. İşte BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var?

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor. BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta Torku Altınekin Ayçiçek Yağı, Torku Üzüm Sirkesi, Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması, Pilavlık Bulgur, Fındık Kremalı Gofret ve birçok Torku ürünün yanı sıra Kişisel bakım ve makyaj ürünleri mağazalarda satışa sunuldu. İşte BİM mağazalarında bugün satışa çıkan ürünlerin tam listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 EKİM)

6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta BİMde bugün hangi indirimli ürünler var

6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta BİMde bugün hangi indirimli ürünler var

 

Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşetiEsenyurt'ta iki grup arasından sokakta çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada fırıncıda çalışan 1'i kadın 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Çatışma sırasında kadın ve çocuğun yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mersin'de 'motosikletli torbacı' yakalandı

Mersin'de 'motosikletli torbacı' yakalandı

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Raflar domino taşı gibi devrildi!

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları - fotoğrafları | İstanbul'un Kurtuluşu hangi tarih?

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları - fotoğrafları | İstanbul'un Kurtuluşu hangi tarih?

Sıradaki Haber