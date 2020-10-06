6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var?

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor. BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta Torku Altınekin Ayçiçek Yağı, Torku Üzüm Sirkesi, Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması, Pilavlık Bulgur, Fındık Kremalı Gofret ve birçok Torku ürünün yanı sıra Kişisel bakım ve makyaj ürünleri mağazalarda satışa sunuldu. İşte BİM mağazalarında bugün satışa çıkan ürünlerin tam listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 EKİM)