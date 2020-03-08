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08.03.2020 - 11:35 | | DHA

6 gündür haber alınamayan liseli İclal bulundu!

Isparta’da, kendisinden 6 gündür haber alınamayan lise öğrencisi İclal U. (17), polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

6 gündür haber alınamayan liseli İclal bulundu!

Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi İclal U., salı günü ortadan kayboldu. Isparta Zafer Mahallesi'nde yaşayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Baba Dindar U., kızını her yerde aramaya başladı. Emniyet ekipleri ise yaptığı çalışmalar sonucunda İclal U.'yu dün gece buldu.

Emniyette ifadesi alınan İclal U., daha sonra ailesine teslim edildi.

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