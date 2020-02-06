MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 6 Şubat (bugün) son depremler... Deprem oldu mu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?
ABONE OL
06.02.2020 - 10:38 |

6 Şubat (bugün) son depremler... Deprem oldu mu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Manisa sabah saatlerinde yine korkuttu. Gece 3.2 ile sallanan Manisa'da sabah 05.10 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte bugün yaşanan son depremler...

6 Şubat (bugün) son depremler... Deprem oldu mu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Elazığ, Akdeniz, Manisa... Bu üç bölgede sürekli olarak deprem meydana geliyor. Vatandaşlar depremlerin durmasını beklerken Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar son depremler listesini kontrol etmek istiyor. İşte bugün yaşanan son depremler...

SON DEPREMLER

Manisa'da saat 05:10'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.6 km olarak açıklandı. AFAD depremin şiddetini 3.8, derinliğini ise 7 km olarak duyurdu.

6 Şubat (bugün) son depremler... Deprem oldu mu En son ne zaman ve nerede deprem oldu

DEPREM NERELERDE OLUŞUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81'i bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır.

Spor alanına hapsettiği köpeği defalarca tekmelediEyüpsultan Göktürk’te bir şahıs özel bir sitenin spor alanına hapsettiği köpeği defalarca tekmeleyerek darp etti. O anlar kameralara yansırken, site sakinleri şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evinde bulununca gözyaşlarınıa boğuldu!

Evinde bulununca gözyaşlarınıa boğuldu!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber