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06.02.2020 - 00:40 |

6 Şubat Süper Loto CANLI çekiliş sonuçları açıklandı! - 642. hafta kazandıran numaraları ve sorgulama sayfası

Süper Loto'da büyük heyecan sürüyor! Geçtiğimiz haftadan devreden Süper Loto'da büyük ikramiye bu hafta sahibini buldu! 2 haftadır altı bilenin çıkmadığı Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaralarını bir araya getirdik. Peki bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

6 Şubat Süper Loto CANLI çekiliş sonuçları açıklandı! - 642. hafta kazandıran numaraları ve sorgulama sayfası

Süper Loto'da heyecan Şubat ayının ilk çekilişiyle bu akşam devam etti. Yine yineden büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan Süper Loto'da günün kazandıran numaraları da Milli Piyango İdaresi tarafından yayımlandı. İşte canlı yayında gerçekleştirilen 6 Şubat 2020 Süper Loto çekilişinde amorti, ikramiye ve sonuç sorgulama motoru...

6 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 

15, 24, 33, 36, 38, 49 

6 Şubat Süper Loto CANLI çekiliş sonuçları açıklandı - 642. hafta kazandıran numaraları ve sorgulama sayfası



SÜPER LORO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


Süper Loto

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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