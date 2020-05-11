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11.05.2020 - 12:26 |

65 yaş üstü sokağa çıkma izni bir daha ne zaman verilecek? Yasak ne zaman bitecek?

65 yaş üstü vatandaşlar yaklaşık 2 ayın ardından dün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktılar. Ev çevresinde dolaşan vatandaşlar şimdi bir dahaki sokağa çıkma iznini beklerken '65 yaş üstü sokağa çıkma izni bir daha ne zaman verilecek? Yasak ne zaman bitecek?' sorusunu soruyor.

65 yaş üstü sokağa çıkma izni bir daha ne zaman verilecek? Yasak ne zaman bitecek?

65 yaş üstü vatandaşlar haftalardır sokağa adım atmamışlardı. Dün yüz binlerce kişi için 4 saatlik sokağa çıkma izni verildi ve 65 yaş üstü vatandaşlar 11.00-15.00 saatleri arasında sokakta dolaştılar. Şimdi bir dahaki izin için bekleyiş sürüyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni bir daha ne zaman verilecek? Yasak ne zaman bitecek?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ BİR DAHA NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak.65 yaş üstü vatandaşlar için dün uygulanan dört saatlik sokağa çıkma izninde ortaya çıkan durum ile bu iznin devam edip etmeyeceği de toplantıda ele alınacak.

Otomobilin üzerine uzanarak yolculuk yaptıAdıyaman’da, seyir halinde olan bir otomobilin üzerine uzanarak yolculuk yapan kişinin görüntüleri akıllara durgunluk verdi.
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