65 Yaş üstü vatandaşlar ne zaman sokağa çıkacak? Yasak ne zaman, saat kaçta kalkacak?

Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamaları her hafta sonu uygulanmaya devam ediyor. Bu zamana kadar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı günleri resmi tatil olması nedeniyle hafta sonu tatilleriyle birleştirilerek sokağa çıkma yasağı uzatılmıştı. Bu hafta yaşanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın salı gününe denk gelmesi tekrar sokağa çıkma yasağını uzattı. Bu hafta sokağa çıkma yasağı 16-17-18-19 Mayıs 2020 günlerini kapsayacak. Peki sokağa çıkma yasağı olan günlerde 65 yaş üstü vatandaşlara verilen sokağa çıkma izni bu hafta da geçerli olacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, SAATLERİ KAÇ?

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü 17 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ve 17.00 arası sokağa çıkabilecek.