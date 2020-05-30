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30.05.2020 - 09:51 |

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 28 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Kararların açıklanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek sorusunun yanı sıra 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saat dilimleri arasında gerçekleştirilecek? işte merak edilen soruların yanıtları...

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 28 Mayıs Perşembe günü video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen kabine toplantısının hemen ardından alınan kararlar tek tek açıklandı. Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde olan ve 4 Mayıs tariihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan karar ile belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar için aynı zamanda memleketlerine gitmeleri ve 1 ay süre ile geri dönmemeleri kaydıyla seyahat izin belgesi verileceği de geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek."

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecekler.

 

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