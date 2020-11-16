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16.11.2020 - 08:18 |

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan önlemler artırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüs genelgesine göre tüm illerde 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, 65 yaş üstü vatandaşlar hangi saatlerde dışarı çıkabilecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

Korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan tedbirler artırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs genelgesine göre 81 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 - 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekler.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yapılan açıklamada "10.00­-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu, görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi." denildi.

İSTANBUL 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi.

ANKARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ankara Valiliği, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin saat 16.00'dan sonra sokağa çıkmalarının kısıtlandığını açıkladı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmasının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verildi.

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