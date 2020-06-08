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08.06.2020 - 15:57 |

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma izni ne zaman?

Türkiye normalleşme sürecine girerken 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma yasakları devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlar yasakların tamamen kalkmasını isterken kendilerine verilen izinlerin tarihlerini de zaman zaman araştırılyorlar. İşte '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma izni ne zaman?' sorusunun cevabı...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma izni ne zaman?

Corona virüs tablosu günden güne iyiye giderken normalleşme süreci de başladı. Fakat 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen vatandaşlar yasakların son bulmasını isterken '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma izni ne zaman?' sorusunu da yöneltiyor.

SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar 14.06.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

 

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