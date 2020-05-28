65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?

Corona virüsten dolayı 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandırılmıştı. 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izni olduğu gün dışarıya çıkabiliyorlar. Bugün yapılacak kabine toplantısında 65 yaş üstü konusunun görüşülmesi bekleniyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor.

Konu ile ilgili kararın açıklanması sonrasında detaylar haberde yer alacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü vatandaşlara 24 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma izni verilmişti. 65 yaş üstü vatandaşlar için 31 Mayıs pazar günü sokağa çıkma izni oılması bekleniyor.