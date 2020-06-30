30.06.2020 - 09:39 |
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasak kaldırıldı mı?
Türkiye 1 Haziran'dan bu yana kontrollü sosyal hayata geçerken 65 yaş üstü vatandaşlara hala belirli saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Öte yandan seyahat izni de en çok yaşlı vatandaşlarımız için isteniyor ve gittikleri yerde 1 ay kalma şartı devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan yurttaşlar şimdi '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' sorusunu yöneltiyor.
65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüsten en çok etkilenen kişiler oldu. İlk vakanın ardından iki ay tamamıyla evde kalan yaşlılarımız daha sonra hafta sonları 4 saatliğine de olsa sokağa çıkabildiler. 65 yaş üstü şimdi her gün sokağa çıkabiliyor fakat yine belirli saatlerde... Öte yandan seyahat izin belgesi almak zorunlu... Bu durumun bir an evvel bitmesini isteyen yüz binlerce kişi '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' diye soruyor.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşti. Gözler bu kabine toplantısındaydı ama 65 yaş üstü vatandaşlar hakkında herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bir sonraki toplantıda konunun ele alınması bekleniyor.
Bakan Süleyman Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuUyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle işbirliği yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı" dedi.