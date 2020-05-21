20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek, tarih belli oldu mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi gün bitiyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamaya tabi olan vatandaşlar sokağa çıkma izni olan günlerde dışarı çıkabiliyorlar. 20 yaş altı için iki grup şeklinde izin uygulanıyor. 65 yaş üstü ise pazar günleri dışarı çıkıyor. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?



SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?



20 yaş altı sokağa çıkma izni iki grup şeklinde yapılıyor. 15-20 yaş sokağa çıkma izni yarın yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.



65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?



Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. 22 Mayıs saat 00.00'da başlayacak yasak ise 26 Mayıs 00.00'a kadar devam edecek.



Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler.Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.