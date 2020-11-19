MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacaklar?
ABONE OL
19.11.2020 - 10:00 |

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacaklar?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri gündemde yer alıyor. Koronavirüs ile ilgili yeni tedbirler geçtiğimiz günlerde açıklandı.65 yaş üstü ile ilgili tedbirlerinde detayları belli oldu. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacaklar?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler genelgesinde yer aldı. 65 yaş üstü vatandaşlar ise detayları araştırılıyorlar. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? İşte ayrıntılar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de 65 yaş üstü ile ilgili şu detaylar yer aldı;

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

    Ataşehir'de kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıAtaşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 KPSS Önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı

    2020 KPSS Önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Koronavirüs tedavisi gören doktor! 'Lütfen bu virüsü önemseyin'

    Koronavirüs tedavisi gören doktor! 'Lütfen bu virüsü önemseyin'

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet