65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacaklar?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler genelgesinde yer aldı. 65 yaş üstü vatandaşlar ise detayları araştırılıyorlar. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? İşte ayrıntılar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de 65 yaş üstü ile ilgili şu detaylar yer aldı;

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.