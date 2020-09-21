21.09.2020 - 19:41 |
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı alındı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda dünya gündeminden düşmeyen koronavirüs salgını hakkında konuşan Erdoğan, birkaç açıklama yaptı. Peki 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kararı hakkında konuştu mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Ek tedbirlerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlar için şunları söyledi.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir." dedi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 21 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 covid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu. Son 24 saatte 1202 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.