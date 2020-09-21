65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı alındı mı?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Ek tedbirlerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlar için şunları söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir." dedi.