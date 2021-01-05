MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 65 yaş üstü yasakları | İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
ABONE OL
05.01.2021 - 10:48 |

65 yaş üstü yasakları | İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte alınan önlemler arasında 65 yaş üstü için yasaklar da getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların belli saatler dışında sokağa çıkmaları yasak. Peki, sokağa çıkma saatleri ne? İşte 65 yaş üstü yasakları ile ilgili merak edilenler...

65 yaş üstü yasakları | İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? Hangi saatlerde sokağa çıkmak serbest. 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma saatleri araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler devam ediyor. 65 yaş ve üstü vatandaşların belli saatler dışında dışarı çıkmaları yasak. İşte 65 yaş üstü için alınan önlemler.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar da dışarı çıkamayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ OTOBÜSE, METROYA, METROBÜSE, MİNİBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek. Yeni kısıtlamalar 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli.

"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK memur alımı başvuru ekranı TIKLA 2021: KYK personel alımı kontenjanları, başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

KYK memur alımı başvuru ekranı TIKLA 2021: KYK personel alımı kontenjanları, başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Görüntüleri 20 milyondan fazla izlendi! Halk isyan etti

Görüntüleri 20 milyondan fazla izlendi! Halk isyan etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet