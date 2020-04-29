65 yaş üstüne dışarı çıkma izni verilecek mi? Bakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstüne izin mi gelecek?

65 yaş üstüne dışarı çıkma izni verilecek mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Bakan Koca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma durumu ile ilgili soruya ceavp verdi. Peki 65 yaş üstü yaşlılara dışarı çıkma izni verilecek mi?

65 YAŞ ÜSTÜNE DIŞARI ÇIKMA İZNİ VERİLECEK Mi?

Bakan Koca "65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hepimiz çok iyi biliyoruz mücadele vazgeçilmezdir. Geride kalan günler kolay geçmedi. Hastalığa karşı her gün yeni güzel haberler alıyoruz.

Salgın 210 ülkeye yayılmış ve hayatları değiştirmiştir. Türkiye sağ duyusunu erken ortaya koydu.

83 milyon hep birlikte elde ettiğimiz başarının bazı detaylarını sizinle paylaşmak istiyorum.

Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz.

Bilim Kurulu'muzu DSÖ'nün pandemi ilanından 31 gün önce kurduk. Yol haritamızı çok erken belirledik, Sağlık kuruluşlarımızı zamanında hazırladık. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart'tan itibaren kademe kademe başarılı bir mücadele verdi. Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.

Başarı, tedbir, tespit ve hızlı tedaviyle geldi.

Yayılma önlenirken başarılı tedavi dünyanın bir çok ülkesinden farklılıklar göstermiştir.

Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz.

Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir.

Hastaların zatürre olma oranı azalmıştır. Hastaya yüksek akımlı oksijen verme uygulaması ölüm oranlarını düşüren önemli bir faktördür. Bu durumda vefat oranlarını azaltmıştır. Bu oranların altında hekim sanatının ustalıkları vardır. Türkiye'de vefat oranı 2,58'dir. Bu rakam Avrupa'nın en iyi rakamlarından biridir. Avrupa'daki en düşük vefat oranına sahibiz.

NORMALLEŞME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normalleşme ile ilgili dün Bakanlıklarımzın yer aldığı bir karar masasına önerilerimizi bildirdik. Bu önerileri Bilim Kurulu'nda aldık. Bu ay boyunca bir takım tedbirlere devam edilecek.

65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi.