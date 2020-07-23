6514,7225,3003,4421,6506 nitelik kodu nedir? İşte 2020 KPSS tercih kılavuz nitelik kodları...
7225, 6514,6506 ve 4421 olmak üzere çeşitli nitelik kodlarının ne anlama geldiği gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih ise bugün yani 23 Temmuz 2020 tarihinde başladı. İşte ÖSYM KPSS nitelik kodları...
KPSS-2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS tercihlerinin başlamasıyla birlikte 6506,4421, 3003, 2001, 6514, 7225 ve diğer nitelik kodları ile özel koşullar araştırılıyor. İşte ÖSYM KPSS nitelik kodları...
NİTELİK KODLARI
4421: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının
birinden mezun olmak.
3003: Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak
2001: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI TIKLAYINIZ
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI TIKLAYINIZ
LİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI TIKLAYINIZ
ÖZEL KOŞULLAR
6514: D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
7225: Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
ÖZEL KOŞULLAR İÇİN TIKLAYINIZ!
kpss tercihleri nasıl yapılacak?
KPSS-2020/1 tercihleri başladı. 23 Temmuz 2020-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihler yapılacak.