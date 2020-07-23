6514,7225,3003,4421,6506 nitelik kodu nedir? İşte 2020 KPSS tercih kılavuz nitelik kodları...

KPSS-2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS tercihlerinin başlamasıyla birlikte 6506,4421, 3003, 2001, 6514, 7225 ve diğer nitelik kodları ile özel koşullar araştırılıyor. İşte ÖSYM KPSS nitelik kodları...

NİTELİK KODLARI

4421: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının

birinden mezun olmak.

3003: Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak

2001: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

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ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI TIKLAYINIZ

LİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI TIKLAYINIZ

ÖZEL KOŞULLAR

6514: D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

7225: Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

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kpss tercihleri nasıl yapılacak?

KPSS-2020/1 tercihleri başladı. 23 Temmuz 2020-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihler yapılacak.

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