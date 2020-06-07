7 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Koca...

Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Çin'in ardından tüm dünyada görülen Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ediyor. Peki 7 Haziran Pazar günü Türkiye'de son durum nasıl olacak? İşte ayrıntılar...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(6 MAYIS CUMARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.846



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 878



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 21



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.922

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.303.258



TOPLAM VAKA SAYISI: 169.218



TOPLAM CAN KAYBI: 4.669



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 135.322











































