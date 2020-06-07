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07.06.2020 - 18:07 |

7 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Koca...

Dünya genelinde 7 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 400 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzda da şimdiye dek 170 bine yakın vatandaşımıza bulaşan virüsle ilgili merak edilenleri bir araya getiriyoruz. İşte bu akşamki açıklama öncesi koronavirüste son durum...

7 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Koca...

Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Çin'in ardından tüm dünyada görülen Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ediyor. Peki 7 Haziran Pazar günü Türkiye'de son durum nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(6 MAYIS CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.846

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 878

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  21

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.922

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.303.258

TOPLAM VAKA SAYISI: 169.218

TOPLAM CAN KAYBI: 4.669

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 135.322


7 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi Bakan Koca...


















 

Bu kadarına pes! Direksiyonu bırakıp kapıyı açtıAntalya'da trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp kapıyı açarak şov yapan sürücü, görenleri dehşete düşürdü.
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