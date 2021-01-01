MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! 7. kattan atlayarak hayatını kaybetmişti... Vali'den flaş Feyzanur açıklaması
ABONE OL
01.01.2021 - 19:24 | | DHA

Son dakika! 7. kattan atlayarak hayatını kaybetmişti... Vali'den flaş Feyzanur açıklaması

Gaziantep Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, olayın adli makamlar tarafından titizlikle incelendiği bilgisini verdi.

Son dakika! 7. kattan atlayarak hayatını kaybetmişti... Vali'den flaş Feyzanur açıklaması

Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

GAZİANTEP VALİSİ'NDEN, FEYZA NUR PAYLAŞIMI

Gaziantep Valisi Davut Gül, liseli Feyza Nur'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Olayın adli makamlar tarafından titizlikle incelendiği bilgisini veren Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anne, baba ve kardeşlerinin evde olduğu anda öğrencimiz Feyza Nur S.'nin terastan düşerek vefatını üzüntüyle öğrendim. Olayı adli makamlar titizlikle incelemektedir. Sebebi ne olursa olsun bir canımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Liseli Feyzanur 7'nci kattan atladı
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara sonuçları belli oldu - 01 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara sonuçları belli oldu - 01 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Son dakika... Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: 15 kişide tespit edildi

Son dakika... Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: 15 kişide tespit edildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet