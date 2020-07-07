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07.07.2020 - 18:14 |

7 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Corona virüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınladı

7 Temmuz Koronavirüs son durum tablosu belli oldu. Bugün yayınlanan son tabloya göre test sayısının toplamda 3.733.218'i gördüğü günde toplam vaka sayısı ise 207.897'e ulaştı. 19vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise  185.292 olarak duyuruldu...

7 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Corona virüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınladı

Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden koronavirüse ilişkin merak edilenleri derlemeye devam ediyoruz. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün paylaştığı son durum tablosunu 20:00 sularında vatandaşların erişimine açtı...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(7 TEMMUZ SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 50.545

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.053

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.297

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.733.218

TOPLAM VAKA SAYISI: 207.897

TOPLAM CAN KAYBI: 5.260

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 185.292

7 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Corona virüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Koca yayınladı



ROMA'DA GELİNLERDEN COVID-19 PROTESTOSU

İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneğinin "Bize kutlama özgürlüğünü geri verin" çağrısıyla Roma’nın dünyaca ünlü "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi önünde toplanan yaklaşık 20 gelin adayı ve düğün organizatörü Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla düğünlerini yapamama durumunu protesto etti.

Gelin adayları eylemde "Tedbirlerle kısıtlanan bir düş", "Düğünlerin yüzde 90'ı 2021'e ertelendi", "Düğünleri mahvettiniz", "Kilise kapıları düğünlere kapalı" dövizleri taşıdı.

Bu yaz evlilik için hazırlık yapan Gabriella Ungaro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Düğün sektörü bir kenara bırakıldı ve bizler unutulduk. Bu nedenle gelinliklerimizle buraya gelmeye karar verdik. Bugün biz bütün bu kısıtlayıcı tedbirleri ve bu sektöre olan etkisini protesto etmek için buradayız. Bu nedenle biz en güzel günümüzü ertelemek durumunda kaldık. Pek çok hazırlığımızı ertelemek zorunda kaldık.” diye konuştu.

CORONA'DAM ÖLDÜĞÜ SANILDI AMA...

Gelen bir son dakika haberine göre, Edirne’de korona virüs salgınına yakalanan ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 80 gün tedavi gören Edirneli esnaf Rahmi Cömert’in tedavi sürecinde öldüğü söylentileri yayılınca Cömert’in evine başsağlığı telefonları geliyor, yolda görenler “seni öldü diye duyduk” diyor.

 

Resul Oruçoğlu, fotoğrafın hikayesini anlattıÇanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 19 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangını en başından beri takip eden ve ekiplerin canla başla alevlere karşı verdiği mücadeleyi görüntüleyen gazeteci Resul Oruçoğlu, sabahın ilk ışıklarıyla gözler önüne serilen yangının ormanlık alana ve köylülerin tarlalarına verdiği zarar karşısında derinden etkilendi.
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