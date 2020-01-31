‘700 bin kişi sınıra geldi’

Tank ve ağır silah desteğinde binlerce askerle İdlib kırsalının güneyi, güneydoğusu ve kuzeyine yönelik harekâtı genişleten rejim ordusuna Rus savaş uçakları ve helikopterleri de havadan destek sunuyor. Harekât kapsamında dün bölgede 6 belde merkezi daha rejim ordusunun denetimine geçti. Maaret el Numan kentinden Maardebse ve Han el Subbul beldelerine çekilen muhalif gruplara yönelik rejim sıcak takibe devam etti. Muhalif mevzilerine dün yoğun füze ve top atışları gerçekleştirildi.

Teyakuza geçildi

Yoğun çatışmalar sonucu iki belde rejim güçlerinin denetimine geçti. Muhalif grupların Maaret el Numan bölgesinden tamamen çekilmesi sonucu stratejik bir alan olarak gösterilen Meir Hetat noktası da rejim güçlerinin denetimine geçtiği bildirildi.

Suriye rejim ordusunun Maaret El Numan’ın yanı sıra çevresindeki 30’a yakın yerleşim birimini ele geçirmesi ve bölgede ilerleyişini sürdürmesi İdlib’te ateşkesi gözlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) oluşturulan 12 gözlem kulesinde görev yapan askerler, olası saldırıya karşı teyakkuza geçti.

İdlib’in en büyük ilçelerinden olan Maret El Numan’ın elegeçirilmesi ile TSK’nın bölgede bulunan 12 gözlem noktasından 2 tanesi tamamen rejimin denetimindeki bölgede kaldı. Bölgedeki kaynakların aktardığına göre, Suriye rejim ordusu kısa vadede Halep-Lazkiye arasını bağlayan M4 ve M5 karayollarının kontrolünü ele geçirmeyi amaçlıyor.

Binlerce kişi göç ediyor

Suriye Rejim ordusunun İdlib’de ilerleyişini sürdürmesi ile birlikte kentten göç eden binlerce kişiden büyük bölümü Türkiye sınırına yönelirken bir bölümü de Afrin bölgesine geçti. İdlib’den yola çıkan büyük bir göçzede konvoyu geçen salı günü Afrin’e ulaştı. Afrin’e varan göçzedelerin bir kısmı kent merkezine yerleştirildi. Geri kalanlar ise Cındıres, Raco ve Bılbıl beldelerine yönlendirildi.

Rus uçakları İdlib’i bombaladı

Rus savaş uçaklarının İdlib’in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib’in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Hedef alınan noktalar arasında bir hastane ve fırın da yer aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanlarda 4’ü hastane saldırısında, 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil de yaralandı.

Eriha’daki saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ederken, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. - İDLİB AA