8 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ÅžiÅŸli KuÅŸtepe Mahallesinde uyuÅŸturucu madde ticareti yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis ekipleri, 8 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonlara motorize yunus ekipleri, Â Ã–zel Harekat polisi ve Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Ceviz adÄ±ndaki narkotik kÃ¶peÄŸi de katÄ±ldÄ±.

OperasyonlarÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi adreslerde yapÄ±lan aramalarda ruhsatsÄ±z tabanca, bir miktar metamfetamin uyuÅŸturucu madde, bir miktar bonzai , 33 extacy uyuÅŸturucu hap ve uyuÅŸturucu ticaretinden kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 2 bin 230 lira para ele geÃ§irilirken, 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KuÅŸtepe Polis Merkezi AmirliÄŸine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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