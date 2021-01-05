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05.01.2021 - 10:31 | | İHA

8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu!

Antalya’da gözü yaşlı anne, 8 aydır haber alamadığı 33 yaşındaki kızını arıyor. Ağlaya ağlaya kızının gömleğini koklayan, telefondaki fotoğrafla hasret gideren anne, gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu!

Kepez ilçesinde yaşayan ev hanımı Semra Şenocak’ın, 33 yaşındaki kızı Sinem Şenocak, geçtiğimiz 15 Mayıs günü sabah saatlerinde arkadaşları ile görüşmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kızının telefonuna cevap vermemesi üzerine anne Şenocak, bir gün bekleyip kızı hakkında polise kayıp başvurusunda bulundu. Anne Şenocak, defalarca yaptığı başvuru ve üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kızından bir haber alamadı. CİMER'e dahi başvuruda bulunan anne Şenocak, kızına olan hasretini kıyafeti ve telefonundaki fotoğrafına bakarak gideriyor. Evlat özleminin 8 ayı geçtiğini dile getiren gözü yaşlı anne, yetkililerden kızının bulunması için yardım istedi.

61 yaşındaki ev hanımı Semra Şenocak, kızının bir otelde garson olarak çalıştığını ve en son geçen mayıs ayının 15’inde evden ayrıldığını ve bir daha geri gelmediğini söyledi. Kızının o gün evden arkadaşlarıyla iş görüşmesi yapıp geri döneceğini söyleyerek gittiğini dile getiren Şenocak, “Sadece bu kadar gidiş o gidiş. Bir daha da görmedim. Telefonuna ulaşamadım. Kayıp başvurusunda bulunmadığım yer kalmadı. CİMER’e yazdım ama hiçbir sonuç alamadım” dedi.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Kızına 8 aydır hasret kaldığını ve sürekli aradığını ifade eden Şenocak, “Telefonumdaki fotoğraflarına bakıyorum. Antalya’da olduğunu tahmin ediyorum. Aylar oldu çok özledim. Kızımın bulunmasını istiyorum. Kızımın gelmesini istiyorum nerede olursa olsun. Kızımı maddeye de alıştırmış olabilirler. Öyle tahmin ediyorum. Bir kaç gizli numaradan arama yapıldı, bana öyle dediler. Kızının hayatından endişe ediyorum. Kızımı sağ salim bulsunlar. Bana yardım etsinler kızımı bulsunlar" diye konuştu.

"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.
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