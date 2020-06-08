08.06.2020 - 18:04 |
8 Haziran Koronavirüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Koca yayınlıyor
Koronavirüs ile ilgili her gün yayınlanan son durum tablosu için heyecan dorukta. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Peki 8 Haziran Pazartesi günü Türkiye'de son durum nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Yurdumuzda da şimdiye dek 170 bine yakın vatandaşımıza bulaşan virüsle ilgili merak edilenleri bir araya getiriyoruz.İşte bu akşamki açıklama sonrası corona virüste 7 Haziran'daki son durumu gösteren grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(7 MAYIS PAZAR)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.335
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 914
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 23
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.647
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 2.338.593
TOPLAM VAKA SAYISI: 170.132
TOPLAM CAN KAYBI: 4.692
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 137.969