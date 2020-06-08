8 Haziran Koronavirüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Koca yayınlıyor

Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Yurdumuzda da şimdiye dek 170 bine yakın vatandaşımıza bulaşan virüsle ilgili merak edilenleri bir araya getiriyoruz.İşte bu akşamki açıklama sonrası corona virüste 7 Haziran'daki son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(7 MAYIS PAZAR)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.335



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 914



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 23



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.647

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.338.593



TOPLAM VAKA SAYISI: 170.132



TOPLAM CAN KAYBI: 4.692



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 137.969













































