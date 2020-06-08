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08.06.2020 - 18:04 |

8 Haziran Koronavirüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Koca yayınlıyor

Koronavirüs ile ilgili her gün yayınlanan son durum tablosu için heyecan dorukta. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Peki 8 Haziran Pazartesi günü Türkiye'de son durum nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

8 Haziran Koronavirüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Koca yayınlıyor

Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Yurdumuzda da şimdiye dek 170 bine yakın vatandaşımıza bulaşan virüsle ilgili merak edilenleri bir araya getiriyoruz.İşte bu akşamki açıklama sonrası corona virüste 7 Haziran'daki son durumu gösteren grafik tablosu... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(7 MAYIS PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.335

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 914

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  23

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.647

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.338.593

TOPLAM VAKA SAYISI: 170.132

TOPLAM CAN KAYBI: 4.692

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 137.969


8 Haziran Koronavirüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi Bakan Koca yayınlıyor



















 

İdlib'de hava saldırısıRus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek düzenlediği hava saldırılarında en az 3 sivil hayatını kaybetti.
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