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26.01.2021 - 13:11 | | DHA/İHA

8. kattan düşerek ölen genç kızın annesi konuştu! Kızım öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşerek şüpheli şekilde ölen 17 yaşındaki Zerda Curka'nın annesi Tülay Dağ, Adli Tıp Kurumu önünde "Benim kızım öldürüldü" dedi. Acılı anne konuştuğu sırada baygınlık geçirdi.

8. kattan düşerek ölen genç kızın annesi konuştu! Kızım öldürüldü

Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 17 yaşında Zerda Curka'nın cenazesi babası tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kars'a götürüldü.

Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulunan anne Tülay Dağ da, "Kızım beni gece aradı konuştuk. Sonra sabah arkadaşı Yurda aradı beni. 'Teyze senin emanetine sahip çıkamadım' dedi. 'Zerda kendini camdan attı' dedi. Benim o an telefon elimden düştü. Kendimden geçtim. Benim kızımı öldürdüler. 2 erkek, 3 kız 5 arkadaşıyla beraber gidiyor otele. Gece aradı. 'Anne internetini aç seninle görüntülü konuşmak istiyorum' dedi. Cumartesi günü uçağa bindi. Pazar günü buraya geldi. Arkadaşları doğum günü kutlamak için gittiklerini söyledi. Otel müdürü aldı içeri. Benim kızımı öldürdüler. Benim kızım kendini atmaz. 'Bir insan kendini atar mı?' diyordu. Arkadaşlarının ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ben 5 kişiden de şikayetçiyim. Onlar attı. Onlar öldürdü. Kızımın katilini bulun. Otel müdürü neden aldın içeri. Benim kızım 17 yaşındaydı. Başka kimlikle girmiş" ifadelerini kullandı. Acılı anne açıklama yaptığı esnada bayılırken ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Öte yandan Curka'nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.

 

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