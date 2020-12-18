8 kilometre takip edip 21 bin lirasını çaldılar

Olay, 10 Aralık günü saat 14.00 sıralarında merkez Adana Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Nakliyeci Mehmet Oktay (56), D-400 karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi’ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 21 bin TL para çekti. Parayı da kamyonetinin torpidosuna koydu. Oktay, namaz kılmak için aracını park edip Yunus Uğur Camii’ne girdi. Namazını kıldıktan sonra dışarı çıkan Oktay, aracının kapı camlarının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü.



8 KİLOMETRELİK TAKİP KAMERADA



Mehmet Oktay'ın ihbarı üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, Oktay’ın aracını yaklaşık 8 kilometre boyunca takip ettiklerini, namaz kılmak için camiye girdiği sırada da aracın camlarını kırarak torpido gözündeki 21 bin TL’yi alıp kaçtıklarını belirledi. Takipte kullanılan kiralık aracın plakasını tespit eden polis, şüphelilerin, Gökhan K. ile Kadir A. olduğunu saptadı. Gökhan K. Emek Mahallesi'nde, Kadir A. ise Gülbahçesi Mahallesi’nde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Oktay’a ait olduğu belirlenen 3 bin 275 lira para ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan K. tutuklanırken, Kadir A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.