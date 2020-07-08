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08.07.2020 - 19:50 |

8 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları yayınlandı - 995. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Haftada bir gün Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 995. hafta Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Peki Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları hangileri oldu? İşte bilet ikramiye çekiliş sonuç ekranı...

8 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları yayınlandı - 995. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

Şans Topu çekilişinde haftanın sonuçları belli oldu. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları 11, 12, 20, 30, 33 + 14 oldu...

8 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

11, 12, 20, 30, 33 + 14

8 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları yayınlandı - 995. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası




ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ


Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır.

(5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir.

Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

 

 

 

Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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