8 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları yayınlandı - 995. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

Şans Topu çekilişinde haftanın sonuçları belli oldu. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları 11, 12, 20, 30, 33 + 14 oldu...



8 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



11, 12, 20, 30, 33 + 14











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Şans Topu Nasıl Oynanır?



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.



İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır.



(5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir.



Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.