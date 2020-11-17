8. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek

Konferans, Dünya Bankası Başkan Yardımcılığı olmak üzere birçok üst düzey uluslararası görevde bulunan IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun yanı sıra Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi ve aynı zamanda Yüzde 30 Kulübü Yönlendirme Komitesi Üyesi Mary Goudie’nin da aralarında yer aldığı, alanında uzman birbirinden değerli ismin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Konferansta Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat tarafından “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” açıklanacak ve merakla beklenen 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu' ödülleri de sahiplerini bulacak.