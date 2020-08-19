8. ve 12.sınıflara okullar ne zaman açılacak? 2020 Okullar açılacak mı 2020?

Koronavirüs nedeniyle mart ayında uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 2020-2021 eğitim dönemine yaklaşırken öğrenciler ve veliler okulların açılma durumunu araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8. ve 12. sınıflar ile ilgili bir detayı paylaştı. Peki okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." dedi.

8. VE 12. SINIFLARA OKULLARA NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.