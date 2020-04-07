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07.04.2020 - 09:58 | | İHA

80 ve 89 yaşlarındaki çift corona virüsü Çin ilacıyla yendi!

Ankara’da corona virüsten tedavi gören 80 ve 89 yaşlarındaki evli çift, Çin’den getirilen ilaçla sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları, çifti alkışlarla uğurladı.

80 ve 89 yaşlarındaki çift corona virüsü Çin ilacıyla yendi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel ölçekte bir tehdit oluşturan yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Türkiye’de birçok tedbir alındı. 6 Nisan itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler ışığında Türkiye’de görülen toplam vaka sayısı 30 bin 217’yi buldu. Bu vakaların içinden 649 tanesi Covid-19 sebebiyle vefat ederken bin 326 kişi de salgını yenerek taburcu oldu. Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara’da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu. Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesine gelen çiftin, yapılan testlerinde Covid-19’a yakalandığı tespit edildi. Çifti karantinaya alan sağlık çalışanları, çifte çeşitli tedaviler uyguladı.

Hipertansiyon rahatsızlığı bulunan erkek hastanın bir süre yoğun bakımda kaldığı ve iki hastanın da tedavisinde Çin’den getirilen ilaç kullanıldığı öğrenildi. 13 günlük tedavi süresinin ardından Covid-19’u yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çifti taburcu edildikleri sırada, hastane çalışanları alkışlarla uğurlandı.

 

 

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