81 ilde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor!

Başkentte şehrin işlek noktaları olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye, Ulus ve Anadolu meydanlarında hafta sonu olmasının da etkisiyle sokağa çıkılmaması uyarıları karşılık buldu.

Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, maske veeldiven kullanarak görevlerini yerine getiriyor.

Ankara'daki 4 meydanda da trafik akışının büyük ölçüde azaldığı,vatandaşların sokağa çıkılmaması konusundaki uyarıları dikkate aldığıgözlemleniyor.

İSTANBUL'UN İŞLEK MEYDANLARINDA "SESSİZLİK" HAKİM

İstanbul, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vesağanağın etkisiyle sessizliğe büründü.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentin tarihive turistik bölgelerinde sessizlik hakim oldu.

Park ve sahiller başta olmak üzere vatandaşların hafta sonlarınıgeçirmeyi tercih ettiği mekanlar boş kaldı.

Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar, Salacak, Kadıköy ve Beykozsahillerinde sessizlik var.

Salgın sebebiyle tüm ilçelerde vatandaşların büyük oranda çağrılarauyarak evde kalmayı tercih ettiği, cadde ve sokaklarda ihtiyaçlarını karşılamakiçin fırına ya da markete giden az sayıda insanın olduğu gözlemlendi.

Polis tedbirler doğrultusunda kent genelindeki çalışmalarınısürdürürken belediye görevlileri de dezenfeksiyon yapıyor.

TURİZM MERKEZLERİNDE SAKİNLİK HAKİM

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, turistlerin vevatandaşların eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, SaatKulesi, Güllük ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini geçiriyor.

Kentteki büyük parklarda nöbet tutan polis ekipleri, işleridolayısıyla sokakta bulunan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusundauyardı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda da ise sessizlik hakim. Balıkçıların ve geziteknelerinin de uyarıları dikkate aldığı gözlemlendi.

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerininyoğun olduğu ünlü sahil, plaj, cadde ve meydanları ile yürüyüş yolları da ensakin günlerini yaşıyor.

GAZİANTEP, ŞANLIURFA, ADIYAMAN, KİLİS, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DASESSİZLİK HAKİM

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'tevatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uydu.

Gaziantep'te kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı boşkalırken, işlek caddeler yerini sessizliğe bıraktı.

Şanlıurfa ve Malatya'da kent merkezindeki meydanlar "evde kal" çağrısıve 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkmalarınınkısıtlanması ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması üzerineboş kaldı.

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde ise kent merkezlerindekiyoğunluk ciddi oranda azaldı.

BURSA, ESKİŞEHİR VE BALIKESİR'DE ÇAĞRIYA BÜYÜK ORANDA UYULUYOR

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa,Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale'de "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyulduğugözlemleniyor.

Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgeler günüsakin geçiriyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 TemmuzDemokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluğunolmadığı görüldü.

Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak zorunluolmadıkça vatandaşların geçişine izin vermiyor.

Eskişehir'de ise kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan ve İsmetİnönü Caddesi ile birleşen İki Eylül Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi. Özelliklehafta sonu yerli turistlerin ilgi gösterdiği Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndekisokaklarda da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Balıkesir'de Cumhuriyet Meydanı, Valilik civarı ve Toplu TaşımaMerkezi gibi eskiden kalabalık olan yerlerde de yoğunluk yaşanmıyor.

Çanakkale'de Kordon Boyu, Cumhuriyet Meydanı ve Çarşı Caddesi'ndeyoğunluk görülmedi. Havanın da yağışlı olmasının etkisiyle vatandaşlar evlerindekaldı.

TRAKYA

Corona virüsle mücadele kapsamında artırılan yasaklar ile sağanak vehafta sonu tatili olması sebebiyle kent merkezi, "evde kal" çağrısının yapıldığıilk günden bu yana en sakin günlerinden birini yaşadı.

Kentin en işlek yerleri olan Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ileSelimiye Camisi çevresinde çok az sayıda kişi görüldü.

Polis ekipleri, anonslarla vatandaşları evlerinden çıkmamalarıkonusunda uyardı, denetimler yaptı.

Tekirdağ'da ise polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye gezerekdenetim gerçekleştirdi.

Gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Köprübaşı,Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı ve Değirmenaltı bölgesi en sakin pazargününü yaşadı.

İki gündür soğuk ve yağışlı havanın hakim olduğu Kırklareli'de isevatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, ŞevketDingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri yaklaşık 4 gündür en sakingünlerini geçiriyor.

ADANA, MERSİN, HATAY VE OSMANİYE'DE "EVDE KAL" ÇAĞRISINA BÜYÜKORANDA UYUYOR

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Kovid-19 salgını nedeniyleyapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Adana'da Uğur Mumcu Meydanı, Ziyapaşa Bulvarı ile Adana Spor Parkı veMavi Çocuk Ali Utku Yücel Masal Parkı, "evde kal" çağrısıyla boş kaldı.

Mersin'de, sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı ile Mersinİdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları boş kaldı. Akdenizilçesindeki Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Parkı'nda ise sessizlik hakim oldu.

Hatay'da, kentin en işlek alanlarından Cumhuriyet ve Vali Ürgenmeydanları ile Asi Nehri yürüyüş yolları ve tarihi Antakya sokaklarında "evdekal" çağrılarına uyulduğu gözlemlendi. İskenderun ilçesinde de Atatürk Anıt Alanıile sahil kordonunun alınan önlemler kapsamında sakin olduğu görüldü.

Osmaniye'de, normalde vatandaşların sık bulunduğu Devlet BahçeliMeydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkıda boş kaldı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA "EVDE KAL" ÇAĞRISINA UYULDU

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'taKovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuldu.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama 20 yaş altıvatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından valilikler tarafındanhayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı.

Normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanlarının uygulanan tedbirlerve denetimlerle boş kaldığı görüldü.

Vatandaşların tedbirlerle uyması ile bölge genelinde cadde, sokak,meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşları evdekalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıyor.

Erzurum, Kars, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'ın en işlek, cadde, sokak,meydan, park ve tarihi yerleri vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle boşkaldı.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir veİskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu rağbetgörmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anonsyaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı. Giriş çıkışlara kapatılankentte ekipler, toplu yaşam alanları ve caddelerde denetimler yaptı.

EGE'DE MEYDANLAR BOŞ KALDI

İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta nispeten "evde kal" çağrısınauyulması sonucu normalde yoğunluk yaşanan alanlar boş kaldı.

İzmir'de önemli meydan ve alanları boş kalırken, insan yoğunluğununolduğu Karşıya Çarşısı da ilçe Hıfzıssıhha Kurul kararının ardından ana girişçıkışı polis ekiplerince kapatıldı.

Denizli'de şehrin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar ŞehitlerMeydanı'nın boş olduğu görüldü. Manisa'da normalde vatandaşların yoğun olduğualanlar da boş kaldı.

Aydın'da da normal şartlarda dolu olduğu gözlemlenen alanların boşkaldığı görüldü.

KARADENİZ "EVDE KAL" ÇAĞRISINA BÜYÜK ORANDA UYDU

Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Samsun,Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da da karşılık buldu.

Samsun'unAtakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklarve spor alanları boş kaldı. Kentin normalde kalabalık olan bölgelerindenCumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanısıra işlek cadde ve sokaklarında çok az insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile kentin en işleknoktalarından olan Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu çok büyük orandaazaldı.

Sinop'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere vatandaşlaruymaya devam ediyor.

İÇ ANADOLU DA "EVDE KALDI"

Konya’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlar“evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor.

Kentteki Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, ZaferMeydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadıçevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı’nın bugün de boş olduğu görüldü.

Öte yandan kentteki diğer işlek caddelerde de vatandaşlar sokağaçıkmayarak "Evde kal" çağrısına kulak verdi.

Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişive belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu ciddi oranda azaldı.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmetPaşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürerken Aksaray'dada şehir merkezindeki meydanlar, işlek cadde ve güzergahlar boş kaldı.

Kayseri'de normal günlerde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, MilletCaddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimar Sinan Parkı gibi alanlar da ensakin günlerini geçiriyor.

TRABZON, ORDU, RİZE VE GİRESUN DA SAKİN

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kovid-19tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler üzerine sokağaçıkmıyor.

Söz konusu illerde, corona virüse karşı alınan ilave tedbirler vevatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve parkgibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı, Ordu'da Demokrasi veKöprübaşı meydanları, Giresun'da Atatürk Meydanı ile Gazi Caddesi, Rize'de 15Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Memişağa Parkı, Atatürk ve Cumhuriyetcaddeleri, Gümüşhane'de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz ZaferMeydanı en sessiz günlerini yaşıyor.

MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE DE ÇAĞRILARA BÜYÜK ORANDA UYULDU

Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye"çağrısına Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de de büyük oranda uyuldu.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Karabük'tevatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Düzce'de Anıtpark ile BelediyeMeydanı'nda yoğunluk oluşmadığı görüldü.

Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlekcadde boş kaldı, D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi orandaazalma yaşandı. Trafikte az sayıdaki aracın büyük kısmını ise kamyon ve tırlaroluşturdu.

Kocaeli'de kentin simgelerinden tarihi Fevziye Camisi'nin parkı veKent Meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" sakingünlerinden birini yaşadı.

Sakarya'da ise şehrin en işlek yerlerinden Demokrasi Meydanı, ÇarkCaddesi, Dar Sokak ve Atatürk Bulvarı'nda vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıçıkmadığı görüldü.

Bolu kent merkezinde yoğunluk görülmedi. Demokrasi Meydanı ve KentMeydanı ile İzzet Baysal Caddesi'nde sadece işleri olan az sayıda vatandaşınbulunduğu gözlendi.

Düzce'de Anıtpark ile Belediye Meydanı'nda insan yoğunluğu oluşmadı.Normal şartlarda insan yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul ve Gaziantep Caddesiile Spor Sokak ise en sakin günlerini yaşıyor.

Zonguldak'ın en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile normalzamanda kalabalığın en yoğun olduğu Madenci Anıtı önünde de sessizlik hakim oldu.

Bartın ve Karabük'te de sokaklarda da sessizlik hakimdi.