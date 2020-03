81 ile test kiti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, özetle şunları söyledi:

GENEL TABLOYA GÖRE ŞANSLIYIZ: Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadele devletin gece gündüz eylem halinde olduğu, halkımızın sağduyusuyla verilecek mücadeledir. Dünyanın büyük kısmında tablo salgın tablosudur. Türkiye’deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayıları öne çıkmaktadır. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını engellemiş oluruz. Yaşamı durdurmadan alınan tedbirleri alıyoruz.

TANI KİTİ YAYGINLAŞIYOR: 6 olan laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16’ya, devamında bu sayıyı bütün büyük şehirlerde çalışmaya, ayrıca hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vereceğiz. Test daha çok sayıda şehirde yapılacak, daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak. Umreden gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık. 14 gün süre boyunca gözlem altında tutacağız. 7. veya 8. gün bir taramadan geçirmemiz planlanıyor.

6 ÜLKEYE DAHA UÇUŞ YASAĞI: Uçuş yasağı konan 14 ülke vardı. Buna 6 tane ülke daha ilave edildi. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle uçuşlar bugün saat 08.00 itibarıyla yasaklanmış oluyor. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20’ye çıkmış oldu.

ISRARCI OLMAYIN: Yurt dışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına bir duyuru yapmak istiyorum. Türkiye’ye dönmekte ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen ilk 14 gün gözetim altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız bugünler böyle gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız.

CAN KAYBI YOK: Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın da olduğunu söylemek istiyorum. Biz bunun dışında vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini aşağı yukarı biliyoruz. Hızlı bir yayılım içerisinde olacağını, önümüzdeki 2-3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle bu dönemde erken dönemde tanının, devamında temas grubunun taranması ayrıca hastanede tedavi ve yoğun bakım şartlarında olan hastaların takibi önem arz ediyor. Bunun için her türlü tedbiri almış durumdayız. Önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek. 1,5-2 aylık zaman diliminde hepimiz hassasiyet gösterirsek salgını daha kolay atlatacağımıza, vatandaşımızla bu anlamda bizim nasıl davranmamız gerektiğine dair uyarılarımız dikkate alınırsa birlikte bu sorunu daha kolay aşacağımıza inanıyorum.

AMELİYATLARIN DURDURULMASI: Özellikle yoğunluğu fazla olan ama bu dönemde 3. basamak olup özellikle ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz bir takım hastanelerimizde vakalarla ilgili sorun yok ama elektif dediğimiz vakalarla ilgili, daha sonra yapılabilirliği söz konusu ise böyle bir yaklaşımı sürdürebiliriz. Biz hiçbir kurumumuzda acil veya polikliniğe gelen hiçbir hastamızı geri çevirme noktasında olamayız olmayız.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI: Böyle bir durum söz konusu değil.

NEDEN YURTLAR: Yurt dışından bugün ve yarın gelebilecek yasak koyduğumuz ülkeden öğrencilerimiz de var. Biz hasta olan kişileri veya hastalık bulgusu olanı hastaneye alıyoruz. Bulgu olmayan kişiyi de temasını azaltarak izole etmek istiyoruz. Hastane yataklarımızı bu anlamda daha efektif kullanmak istiyoruz. Bu dönemde zaten boş yurtlar. Bunu kullanmamızda sakınca olmadığını düşündük.

‘Vaka sayısı 47’ye çıktı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de görülen koronavirüs vaka sayısının 47’ye çıktığını açıkladı. Twitter hesabından dün gece paylaşımda bulunan Koca, şu bilgiyi verdi: “Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.”