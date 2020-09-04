88. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? EGM üzerinden ÖGG sınav sonucu sorgulama

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 88 ÖGG sınavının ardından sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya başladı. EGM Özel Güvenlik Denletme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sonuçların 4 Eylül Cuma günü erişime açılacağı duyurulmuştu.

Peki 88. ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖGG 88. dönem sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren onlineislemler.egm.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve Güvenlik Kodu girdikten sonra sorgulama işlemlerini yapabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik (ÖGG) sonuçları takvime göre 4 Eylül Cuma günü açıklanacak. Fakat saate ilikin bir açıklama yapılmış değil.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.

88. ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ