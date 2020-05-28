KocaalininÂ CaferiyeÂ Mahallesinde yaÅŸayan kadÄ±n, iddiaya gÃ¶reÂ vÃ¼cudundan ur alÄ±nan kayÄ±nvalidesinin yanÄ±nda refakatÃ§i olarak kaldÄ±ktan sonra evine dÃ¶ndÃ¼.Â Evinde rahatsÄ±zlanan ve virÃ¼s semptomlarÄ± gÃ¶steren kadÄ±nÄ±nÂ yapÄ±lan testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±.



Bunun Ã¼zerineÂ eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±na daÂ test uygulandÄ±. AynÄ± aileden 9 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±kÄ±nca,Â saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileriÂ filyasyonÂ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â KadÄ±nÄ±n temasta bulunduÄŸuÂ 8 evde 35 kiÅŸi tedbir maksatlÄ± karantinaya alÄ±ndÄ±.Â Covid-19 testleri pozitif Ã§Ä±kan aile bireylerinin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu ve tedavilerinin evlerinde devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. BÃ¶lgenin ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan yollar giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± kontrol altÄ±nda tutmak iÃ§in kumla kapatÄ±ldÄ±.Â