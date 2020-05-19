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19.05.2020 - 09:37 | | İHA

9 kişinin testi pozitif çıktı 27 kişi karantinaya alındı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İş-Kur Müdürlüğü’nde 9 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bu sonucun ardından kurum müdürüyle birlikte 27 kişi evlerinde karantinaya alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması sonra ermesiyle kurum geçici olarak vatandaşlara hizmet veremeyecek.

9 kişinin testi pozitif çıktı 27 kişi karantinaya alındı!

Dünyayı yakıp kavuran corona virüsü vakaları alınan tedbirler kapsamında düşüşe geçti. İnegöl Milli İrade meydanında bulunan İş-Kur Müdürlüğü’nde çalışan bazı personelin rahatsızlanması neticesinde yapılan test sonucu 9 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine müdürlükte görev yapan tüm personel karantinaya alındı. Evlerinde tedavileri devam eden personelin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Çarşamba günü sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kurum faaliyetini sürdürmeyecek. Bursa ve Gemlik İş-Kur Müdürlüğü yarım kalan acil işleri yardım ederek bitirdiği öğrenildi.

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