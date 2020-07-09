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09.07.2020 - 18:10 |

9 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınladı

9 Temmuz koronavirüs tablosu bu akşam saat 20:00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre test sayısının toplamda 3.832.623'ü gördüğü günde toplam vaka sayısı ise 209.962'e ulaştı. 18 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 190.390 olarak duyuruldu...

9 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınladı

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(9 TEMMUZ PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 50.103

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.024

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.879

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.832.623

TOPLAM VAKA SAYISI: 209.962

TOPLAM CAN KAYBI: 5.300

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 190.390

9 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Koca yayınladı




TOM HANKS İSYAN ETTİ

Eşi Rita Wilson ile mart ayında virüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından iyileşen Tom Hanks, pandemi sürecinde doğru toplumsal davranışlarla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Hanks, maske takma ve sosyal mesafe kuralları üzerine yayınladığı videosunda corona virüse karşı önlem almayan insanlara saygı duymadığını belirtti.

Vaka sayısındaki artışa rağmen insanların maske takmamasını anlayamadığını belirten Hanks, "Gerçekten anlamıyorum. Kelimenin tam anlamıyla yapabileceğiniz en az şey bu. Eğer bu en az şeyi yapmaya karşı argüman geliştirmek isteyen varsa, geliştirebilir" dedi.

Usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Araba kullanırken, hız sınırlarına uymanız gerekir, dönecekseniz sinyal vermeli ve yayalara çarpmaktan sakınmalısınızdır. Bu üç şeyi yapmıyorsanız, araba kullanmamalısınız. Eğer maske takamıyor, ellerinizi yıkayıp, sosyal mesafe kurallarına uyamıyorsanız, o zaman size saygı duymuyorum. Bahanelerinize karnım tok."

DİYANETTEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberlere göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla, din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi.

    TOGG'dan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin yeni paylaşımTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı.
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