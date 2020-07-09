9 Temmuz Korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre test sayısının toplamda 3.782.520'yi gördüğü günde toplam vaka sayısı ise 208.938'e ulaştı. 22 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 187.511 olarak duyuruldu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(8 TEMMUZ ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 49.302

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.041

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 22

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.219

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.782.520

TOPLAM VAKA SAYISI: 208.938

TOPLAM CAN KAYBI: 5.282

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 187.511









TOM HANKS İSYAN ETTİ



Eşi Rita Wilson ile mart ayında virüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından iyileşen Tom Hanks, pandemi sürecinde doğru toplumsal davranışlarla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Hanks, maske takma ve sosyal mesafe kuralları üzerine yayınladığı videosunda corona virüse karşı önlem almayan insanlara saygı duymadığını belirtti.

Vaka sayısındaki artışa rağmen insanların maske takmamasını anlayamadığını belirten Hanks, "Gerçekten anlamıyorum. Kelimenin tam anlamıyla yapabileceğiniz en az şey bu. Eğer bu en az şeyi yapmaya karşı argüman geliştirmek isteyen varsa, geliştirebilir" dedi.

Usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Araba kullanırken, hız sınırlarına uymanız gerekir, dönecekseniz sinyal vermeli ve yayalara çarpmaktan sakınmalısınızdır. Bu üç şeyi yapmıyorsanız, araba kullanmamalısınız. Eğer maske takamıyor, ellerinizi yıkayıp, sosyal mesafe kurallarına uyamıyorsanız, o zaman size saygı duymuyorum. Bahanelerinize karnım tok."



DİYANETTEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA



Son dakika haberlere göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla, din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi.