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07.05.2020 - 12:22 |

9. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

9. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

9. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

9. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

9. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

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