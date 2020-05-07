07.05.2020 - 12:22 |
9. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Bir dönem düşmanların korkulu rüyası 'Uçan tabut' kuşlara kaldı!Uzun süredir Mersin sahilinde sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı. Uçtuğu dönemde yüksek kaza oranı nedeniyle ’uçan tabut’ olarak anılan savaş uçağı, korona virüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin’de kuşların ilgi odağı oldu.