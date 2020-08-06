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06.08.2020 - 14:41 | | DHA

9 yaşındaki İclal, 'kurtulacak mıyım' diyerek ağladı

Karaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İclal Sarı, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine "Ağabey kurtulacak mıyım?" diye sorup, ağlamaya başladı. Korkan küçük kızı sağlık görevlileri sakinleştirdi.

9 yaşındaki İclal, 'kurtulacak mıyım' diyerek ağladı

Kaza, Karaman Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen İclal Sarı'ya (9), Musa K., yönetimindeki 70 FK 726 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük kız yol kenarına savruldu.

Küçük kıza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ,ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İclal Sarı'yı muayene ettikleri sırada, küçükkız sağlık ekiplerine "Ağabey kurtulacak mıyım?" diye sorup ağlamaya başladı.

Korkan ve ağlamaya başlayan küçük kızı sağlık ekipleri sakinleştirerek ambulansa aldı. Yaralı kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otomobil sürücüsü Musa K.'yi, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

9 yaşındaki İclal, kurtulacak mıyım diyerek ağladı

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