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12.04.2020 - 10:27 | | İHA

90 yaşındaki Alzheimer hastası coronayı yendi!

İstanbul'da 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Yılmaz, 15 günlük tedavi sürecinin ardından corona virüsü yendi. Yusuf Yılmaz’ın gelini Türkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

90 yaşındaki Alzheimer hastası coronayı yendi!

Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle 24 Mart tarihinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Yılmaz’ın corona virüs testi pozitif çıktı. Daha önce kalp ameliyatı olan ve şeker hastalığı bulunan yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı. 15 günlük sürecin ardından corona virüsü yenen Yusuf Yılmaz taburcu oldu.

 

“BAYAĞI KİLO VERMİŞ, ARTIK ÇOCUK GİBİ BESLENECEK”

Hastalığın başlangıç sürecini anlatan Yusuf Yılmaz’ın gelini Türkan Yılmaz, “Öksürükle başladı. Ateşi çıkınca hastaneye götürdük. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde teşhis koyuldu. 15-16 gün hastanede yattı. İki kere test yapıldı. ‘İyi çıktı’ dediler. Sonra kan değerlerine baktılar. İyi olduğunu söylediler. İlaçlarını vereceğiz. Yemesine dikkat edeceğiz. Sık sık yemesi gerekiyor. Baya kilo vermiş. Artık çocuk gibi beslenecek” diye konuştu.

90 yaşındaki kayınpederinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen Yılmaz, “Allah’a hamd ediyoruz. Allah bütün hastalara şifa versin. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanına, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

 

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