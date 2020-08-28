At yarışlarının en büyüğü için heyecanlı bekleyiş başladı. 94. Gazi Koşusu için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. At yarışı tutkunları bu özel koşuyu iple çekerken 94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu yarışa çok az bir süre kala iyice arttı.

94. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

94. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 30 Ağustos Pazar günü 17.15'te gerçekleştirilecek. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek koşu, Tay TV ve TJK TV'den canlı yayınlanacak.

SON 5 YILIN ŞAMPİYONU AHMET ÇELİK BU SEFER FAVORİ OLARAK İDDİALI

Gazi Koşusu'nu son 5 yılda kazanan jokey Ahmet Çelik, 94'üncüsünü yarışın favorilerinden "Call to Victory" adlı atla kazanmaya çalışacak.

Salgından dolayı yarışın seyircisiz olacağını vurgulayan Çelik, "Onun biraz burukluğu olacak ama Gazi Koşusu'nun heyecanı bambaşka. Şu anda heyecanla bekliyoruz. Bu sene 15 kayıtlı at var. Geçen senelere nazaran daha az atla yarış olacak. Daha önce plase atlara binmiştim, bu sene favori atla yarışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Gazi Koşusu'nun hiçbir zaman kolay geçmediğine dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen 5 atla yarıştığınızda da zorlanırsınız. 22 atla güzel yere düştüğünde, şans yanında olduğu zaman sıkıntı olmayabilir. Atın kendine göre stili var. Bizim at şu anda her stili yapabilecek at. 3-4 ciddi rakibimiz var. Yarışın bütünü daha önemli. Birine en büyük rakip dersin gününde olmaz. 2 bin 400 metrelik yarışa birbirinden kaliteli safkanlar katılacak. Bu işin favorisi, sürprizi yok. Güç ve kalite olarak bir tık öndeyiz ama yinede her şey kısmet."

Gazi Koşusu'nun önemine değinen Çelik, "Gazi Koşusu'nda; Türk atçılığının, bu işi yapan insanların tek hedefi koşmak değil katılmak bile büyük gururdur. Katılıp kazandığınızda isminizi tarihe yazdırıyorsunuz. At yarışı olduğu müddetçe 'bu at kazanmış' diye adı sonsuza kadar altın harflerle tarihe yazılıyor. Kimseye nasip olmayacak şekilde üst üste 5 kez kazandım. Bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.

Yarışta yer alacak jokeylerden Ayhan Kurşun ise 30 yaşında olduğunu ve 10 senedir Gazi Koşusu'nda bulunduğunu dile getirdi.

Gazi Koşusu'na katılmanın herkes için büyük heyecan olduğunu belirten Kurşun, "Büyük bir favorimiz var. Ahmet Çelik 5 senedir üst üste kazanıyor. Bu sene de yüzde 80 şanslı görülen bir at. Tabii ki at yarışında 'kısmet at koşar baht kazanır' derler ya biz de şansımızı arayacağız. Atıma da güveniyorum. Tabii ki pistin şartları ne olur bilmiyorum. Benim atım biraz daha yumuşak pisti seviyor. Kazanmak müthiş bir duygu, şimdiye kadar kazanmadım, kazanırsak iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışta seyircinin olmamasının kendisini de üzdüğünü anlatan Kurşun, "Seyirci buranın rengi. Padokta bağırmaları, tezahürat etmeleri çok güzel oluyor. Yarışın son 200 metresinde uğultu olur, o olmayacak." ifadelerini kazandı.

ESKİ JOKEY SÜLEYMAN AKDI: HAYALLER İÇİN SON GÜNLER

At yarışlarının önemli isimlerinden olan ve 1960'lı yıllardan 2008'e kadar yarışan Süleyman Akdı da Gazi Koşusu'nun herkes için büyük bir hayal olduğunu söyledi.

Tayların 2 yaşına gelmesinin ardından iyi koşmasıyla at sahiplerinin büyük hayaller kurduğunu vurgulayan Akdı, "Jokeyler için de 'hangi ata binersem kazanırım' hayalleri başlıyor ve bu hayaller için son günler." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Çelik'in favorilerden olduğunu vurgulayan Akdı, "Beş kez kazandı, bu kırılmayacak muazzam bir rekor. Altıncının olmaması için bir neden yok. Bineceği at 2 yaşından beri diğer atları geçmiş." ifadelerini kullandı.

Yarıştığı dönemde Gazi Koşusu'na özel hazırlandığını anlatan Akdı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben böyle yarışlarda bir hafta, on gün önce kendimi özel idmana tabi tutuyordum. Son 48 saatte kolaydı, baharattı, kızartmaydı bu tür şeyler hiç yok. Acı ve gazlı içecekler jokeyin sinir sistemini bozar. Haşlama, ızgara yiyorumdum. Ekstra idmanlar yapıyordum. Sahayı koşuyordum, kültür fizik yapıyordum. 1-2 kilo fazla varsa normal haline getiriyordum."

Gazi Koşusu'na askerlik yaptığı dönem dışında sürekli katıldığını anlatan Akdı, "Bir sefer Almanya'daydım. Oradaki yarıştan sonra Gazi Koşusu'na yetişmem gerekiyordu. Uçağa jokey elbisesiyle bindim. Kıyafetlerimi uçakta değiştirdim. Geldim yarışta birinci oldum. Almanya'daki hipodrom müdürleri, benim için uçağı yarım saat beklettiler." diye konuştu.

YORUMCULAR DA HEYECANLA YARIŞI BEKLİYOR

Gazi Koşusu'nda yarışan eski jokeylerden yorumcu Gökhan Gül de bu organizasyonun herkes için çok özel olduğunu belirterek, "120 yıldır atçılık yapan bir ailenin ferdiyim. 7-8 defa Gazi Koşusu'na katıldım. Çok özel bir koşudur. Atı, Gazi Koşusu'na getirip kayıt yaptırmak büyük bir başarıdır. Katılmak her at sahibinin hayalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Koşuya her atın katılamadığını vurgulayan Gül, "Belli başarı elde eden atlar katılabiliyor. İlk katıldığım Gazi Koşusu'nda hani otomobille giderken yanınızdan tır geçer ve arabanız sarsılır ya o yarışta yer alan 'George Thomas' adlı at son 800 metrede yanımdan geçerken ben o hissi yaşadım." ifadelerini kullandı.

Yorumcu Atahan Zilcioğlu da Gazi Koşusu'nun ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına yapılan yarışların önemi ayrı olur. Sağlığında başlayan ve aralıksız süren bir yarış. 2 bin 500, 3 bine yakın atın anne karnında başlayan serüveni 15 atla sonuçlandı. 25 yıldır tam kapasite koşuluyordu. Bazı atların rakiplerine büyük üstünlük sağlamasıyla bu sayı düştü."

Yarış tahminini de paylaşan Zilcioğlu, "Son 5 yılın şampiyonu Ahmet Çelik var. Büyük bir favori. 'Vernazza' gibi bir rakibi var. Halis Karataş gibi bir usta biniyor. 'Powerman' gibi 45 günde favoriler arasına giren at var. 'Lord of Game', toparlaması halinde 'Kingsman'in şanslı olacağını düşünebiliriz. Az atla koşulan son yarışta sürpriz birinci çıkmıştı. Az atlı yarış olacak ama heyecan yine yaşanacak." şeklinde konuştu.