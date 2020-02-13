A 101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A 101 mağazalarında sevgililer gününe özel ürün seçenekleri

A101 mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her hafta Perşembe günü Türkiye'nin 81 ilinde yer alan A101 mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda alışılagelmiş ürünlerin yanı sıra Sevgililer Gününe özel seçeneklerde yer alıyor. Sevgililer Gününe özel A101 mağazalarında Canlı Çiçek ve Kalpli Pasta seçenekleri yer alıyor. Bugün içerisinde satışa sunulacak olan A101 aktüel ürünler kataloğunda TV'den Cep Telefonuna, Buzdolabından granit tencereye kadar birçok indirimli ürün yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yer alan ürünler...

13 ŞUBAT A 101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU