Ã‡orum'da yaÅŸayan ve 3 sene Ã¶nce Ã¼niversite Ã¶ÄŸrenimi iÃ§in Amerika'ya giden Umut Felik (27) , 28 MayÄ±s 2020 tarihinde 4 arkadaÅŸÄ± ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti. YÃ¼zmek iÃ§in bottan suya atlayan Umut Felik, bir sÃ¼re sonra gÃ¶zden kayboldu.

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§en ABD polisi, nehirde arama baÅŸlattÄ±. 3 gÃ¼n sÃ¼ren arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Umut Felik'in cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ailesi tarafÄ±ndan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n cenazesinin bir an Ã¶nce TÃ¼rkiye'ye getirilmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Felik'in cenazesiÂ dÃ¼n sabah saatlerinde memleketi Ã‡orum'un KargÄ± ilÃ§esine getirildi.



YAKINLARI GÃœÃ‡LÃœKLE AYAKTA DURDU



Felik iÃ§in, evlerinin Ã¶nÃ¼nde helallik alÄ±ndÄ±. Bu sÄ±rada Felik'in yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Umut'un halasÄ± Filiz MeydankaÅŸ, baba Ahmet Felik'in yanÄ±ndan bir an olsun ayrÄ±lmadÄ±. Torununu son yolculuÄŸuna uÄŸurlarken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan babaanne Behice Felik iseÂ helallik boyunca dua etti.



Helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BÃ¼yÃ¼k Cami'de cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Yetkililerin corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda yoÄŸun kalabalÄ±klar oluÅŸmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±larÄ± Ã¼zerine camide, sosyal mesafeye uyularak saf tutuldu. Felik, KargÄ± Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.Â

Â

Â