MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi
ABONE OL
18.05.2020 - 03:40 | | AA

ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi

ABD'den Türkiye'ye getirilen 296 Türk vatandaşından 288'i, Trabzon'daki yurda yerleştirildi.

ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Houston'dan havalanarak Ordu-Giresun Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, kara yoluyla Trabzon'a ulaştı.

Polis ekipleri ve sağlık çalışanlarının eşliğinde otobüslerle kente getirilen vatandaşlar, Gülbahar Hatun Yurt Müdürlüğünde görevlilerce karşılandı.

ABDden Türkiyeye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzondaki yurda yerleştirildi

Ateş ölçümü yapılmasının ardından kalacakları odalara yerleştirilen vatandaşlara, valizlerinin taşınması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için görevliler eşlik etti.

14 gün süreyle karantinada kalacak olan 288 Türk vatandaşının arasında 16 bebek ve 21 çocuğun bulunduğu öğrenildi.

Uçaktaki diğer 8 yolcunun İstanbul'a gönderildiği belirtildi.

ABDden Türkiyeye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzondaki yurda yerleştirildi

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sosyal mesafeyi unutup, yangını izlediler

Sosyal mesafeyi unutup, yangını izlediler

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Bakan Koca: Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü

Bakan Koca: Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü

Sıradaki Haber