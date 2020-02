Abdest alımı (kadın - erkek) nasıl olmalı? Abdest farzları - sünnetleri nelerdir?

Abdest, Müslümanların, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizliktir. Kur'ana göre her namazın yanında bedensel temizlenme amacıyla belli organları yıkamak ve meshetmek şeklinde anlatılır. Peki kadınlar abdesti nasıl almalı? Erkekler abdesti nasıl almalı? Abdestin sırasını doğru uygulamak için abdest sırasını araştıranlar, abdestin farzlarını da öğrenmek istiyor. İşte bu mübarek günde abdest nasıl alınır sorusunun cevabı...

ABDEST NİYETİ NASIL EDİLİR?

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri Yıkamak

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

Ağza Su Almak

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

Burna Su Vermek

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir

Yüzü Yıkamak

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Sağ Kolu Yıkamak

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Sol Kolu Yıkamak

Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Başı Meshetmek

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

Kulakları Meshetmek

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

Boynu Meshetmek

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

Sağ Ayağı Yıkamak

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Sol Ayağı Yıkamak

Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

Hanefi mezhebinde abdestin farzı dörttür

Yüzü yıkamak

Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak,

Başın dörtte birini meshetmek,

Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak. Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih değildir.

ABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?



Abdeste Eûzü-Besmele ile başlamak,



Elleri bileklere kadar yıkamak,



Ağzını misvak veya fırça le yıkamak, veya parmaklar ile ovalamak,



Abdest organlarını ara vermeden yıkamak, yani bir organ kurumadan diğerini yıkamak,



Yıkadığı azaları iyice ovalamak,



Ağzına üç kere su alıp her defasında boşaltmak,



Oruçlu olmadığı vakit aldığı su ile ağızına gargara yapmak,



Buruna sağ elle üç kere su çekmek ve her defasında sol el ile sümkürmek, (oruçlu olmadığı zaman suyu buruna iyice çekmek.)



Abdestte azaları yıkarken ve meshederken yukarıda anlatılan sırayı gözetmek,



Yıkanan her organı üç kere yıkamak,



Abdestte yıkamaya sağ taraftan başlamak,



Abdestte elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak,



Sakalı sık olan kimse sakallarını parmakları ile aralamak,



Parmağındaki yüzüğü oynatmak,



Kulakları meshetmek,



Boynu meshetmek,



Başın tamamını meshetmek,



Parmakların arasını aralamak.