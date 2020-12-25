Abdest nasıl alınır? Abdest alma sırası kadın - erkek farzları
İslam alemi için farz olan abdest, kuran okumadan önce, namaz kılmadan önce muhakkak alınır. Hem kadın hem de erkeklerin alması gereken abdest sırası nedir? Abdest nasıl alınır, abdestin farzları nelerdir? Haftanın en mübarek günü olan Cuma gününde Cuma namazı kılmadan önce abdest arayışı yapan vatandaşlar için tüm detaylar haberimizde...
Abdest almak için arayışa koyulanlar, abdest nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı abdest alma konusunda birçok soruyu resmi internet sayfası üzerinde yanıtladı. Abdest duaları nelerdir? Abdest nasıl alınır? Abdest alırken nasıl niyet edilir? sorularının yanıtları haberimizde...
ABDEST ALIRKEN NASIL NİYET EDİLİR?
Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
ABDEST NASIL ALINIR?
Elleri Yıkamak
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
Ağza Su Almak
Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
Burna Su Vermek
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
Yüzü Yıkamak
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
Sağ Kolu Yıkamak
Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Sol Kolu Yıkamak
Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Başı Meshetmek
Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
Kulakları Meshetmek
Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
Boynu Meshetmek
Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
Sağ Ayağı Yıkamak
Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Sol Ayağı Yıkamak
Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
ABDEST DUALARI