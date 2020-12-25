MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Abdest nasıl alınır? Abdest alma sırası kadın - erkek farzları
ABONE OL
25.12.2020 - 11:18 |

Abdest nasıl alınır? Abdest alma sırası kadın - erkek farzları

İslam alemi için farz olan abdest, kuran okumadan önce, namaz kılmadan önce muhakkak alınır. Hem kadın hem de erkeklerin alması gereken abdest sırası nedir? Abdest nasıl alınır, abdestin farzları nelerdir? Haftanın en mübarek günü olan Cuma gününde Cuma namazı kılmadan önce abdest arayışı yapan vatandaşlar için tüm detaylar haberimizde...

Abdest nasıl alınır? Abdest alma sırası kadın - erkek farzları

Abdest almak için arayışa koyulanlar, abdest nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı abdest alma konusunda birçok soruyu resmi internet sayfası üzerinde yanıtladı. Abdest duaları nelerdir? Abdest nasıl alınır? Abdest alırken nasıl niyet edilir? sorularının yanıtları haberimizde...

ABDEST ALIRKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri Yıkamak

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

Ağza Su Almak

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

Burna Su Vermek

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

Yüzü Yıkamak

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Sağ Kolu Yıkamak

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Sol Kolu Yıkamak

Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Başı Meshetmek

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

Kulakları Meshetmek

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

Boynu Meshetmek

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

Sağ Ayağı Yıkamak

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Sol Ayağı Yıkamak

Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

ABDEST DUALARI

İstanbul'da bıçaklı soygun dehşetiİstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı!

Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı!

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

25 Aralık Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kılınacak mı? İl il namaz vakitleri...

25 Aralık Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kılınacak mı? İl il namaz vakitleri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet