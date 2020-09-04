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04.09.2020 - 10:46 |

Abdest nasıl alınır? İşte Abdest alma sırası...

İslam alemi için farz olan dini görevlerden biri olan abdest, nasıl alınır? Abdest alma sırası nasıl olmalıdır? Bugün haftanın en mübarek günü olan Cuma gününü idrak ediyoruz. Cuma namazına katılacak vatandaşlar ve evde Cuma gününün anlam ve önemini yerine getirmek için dua edecek olanlar, kuran okuyacak olanlar abdest almak için doğru bilgileri araştırıyor. İşte abdest nasıl alınır sorusunun yanıtı...

Abdest nasıl alınır? İşte Abdest alma sırası...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan abdest bilgileri yoğun ilgiye uğruyor. Abdest alırken, sırasının doğru yapılması gerekiyor. Peki abdest alma sırası nasıl olmalı? Abdest nasıl alınır? İşte abdest almak isteyenler için fotoğraflı abdest anlatımı haberimizde...

ABDEST NASIL ALINIR?

Niyet

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

Elleri Yıkamak

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

Ağza Su Almak

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

Burna Su Vermek

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

Yüzü Yıkamak

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Sağ Kolu Yıkamak

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Sol Kolu Yıkamak

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Başı Meshetmek

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

Kulakları Meshetmek

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

Boynu Meshetmek

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

Sağ Ayağı Yıkamak

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Sol Ayağı Yıkamak

Abdest nasıl alınır İşte Abdest alma sırası...

Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

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