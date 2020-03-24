24.03.2020 - 18:08 |
Acı haber! Erzurumsporlu eski futbolcu Yusuf Duruk şehit oldu
Gelen son dakika haberine göre; Daha önce Erzurumspor'da futbol oynamış Yusuf Duruk'un, Hatay'da askerlik vazifesini yaptığı sırada şehit olduğu açıklandı.
TFF 1. ekibi, yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen Yusuf Duruk'un, Hatay'da şehit düştüğünü aktardı.
Erzurumspor'un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. "
Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.